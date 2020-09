Zeugen gesucht Dieb nutzt Gelegenheit und klaut Geldbeutel aus Einkaufswagen

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, 23. September, gegen 11 Uhr, die Geldbörse einer 39-Jährigen. Diese befand sich zur Tatzeit am Leergutautomaten eines Einkaufscenters in der Neustädter Straße in Weiden und telefonierte. Ihre Geldbörse lag im Einkaufswagen und war einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt.