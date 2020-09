Hinweise erbeten Fußgänger angefahren und geflüchtet

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 23. September, gegen 21.30 Uhr, ereignete sich in Wackersdorf im Innovationspark ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger. Der Fahrer eines weißen BMW war aus einem Werksgelände ausgefahren. Dabei touchierte er einen 24-jähriger Fußgänger, der dadurch eine Prellung am rechten Arm erlitt.