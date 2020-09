Anzeige erstattet Ehemann schlägt seine Frau – Beamte entfernen rabiaten Gatten aus der Wohnung

Am späten Mittwochnachmittag, 23. September, musste die Polizei zu einem Streit unter Eheleuten in einem Mehrfamilienhaus in der Egerstraße in Marktredwitz ausrücken.