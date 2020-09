Urkundenfälschung Fahnder stellen Kennzeichen mit gefälschten Zulassungsstempeln sicher

Am Mittwochnachmittag, 23. September, gegen 17 Uhr, geriet ein Fahrzeuggespann mit ukrainischer Zulassung, das auf der Autobahn A93 bei Thiersheim in Richtung Norden unterwegs war, ins Visier der Polizisten. Am Steuer saß ein 22-jähriger Ukrainer.