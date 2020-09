Versuchte Sachbeschädigung Unbekannter bindet Schraubstock an Maispflanze

Foto: Ursula Hildebrand

Auf einem Feld in Bodenwöhr zwischen Windmais und Pechmühle wurde am Freitag, 18. September, gegen 10 Uhr, Mais geentert. Der dabei eingesetzte Maishäcksler nahm dabei einen alten Schraubstock auf. Nur durch den integrierten Metalldetektor wurde verhindert, dass dieser in den Häcksler gezogen wurde. Ansonsten wäre an der Maschine wohl ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.