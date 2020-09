Ermittlungen eingeleitet Spaziergänger entdeckt Cannabis-Pflanzen am Waldesrand

Foto: PI Amberg

Ein aufmerksamer Spaziergänger teilte der Polizei am Dienstagnachmittag, 22. September, Marihuanapflanzen an einem Waldrand in Schnaittenbach mit, die dort in den Himmel ragen.