Hinweise erbeten Motorrad mit gefälschten Kennzeichen verursacht Verkehrsunfall

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Dienstag, 22. September, gegen 18.05 Uhr, drängelte sich ein Kradfahrer in Burglengenfeld auf der Regensburg Straße an den an der Ampel stehenden Pkw vorbei. Dabei beschädigte des Krad den linken Außenspiegel eines Land Rover und flüchtete.