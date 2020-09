Von Pkw übersehen Rollstuhlfahrer nach Verkehrsunfall in Waldsassen in Lebensgefahr

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 22. September, gegen 15 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Waldsassener in Waldsassen mit seinem Mercedes die Gemeindeverbindungsstraße von der Konnersreuther Straße in Fahrtrichtung Kondrau. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm ein ebenfalls 73-jähriger Waldsassener mit seinem elektrischen Rollstuhl entgegen.