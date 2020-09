12.000 Euro Schaden Anhänger kippt beim Ausfahren aus Kreisverkehr um – Sattelzugmaschine kann nicht mehr anhalten

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 22. September, um 11.10 Uhr, befuhr der 58-jährige Fahrer eines Pkws mit Anhänger den Kreisverkehr an der Autobahn A93 in Schwarzenfeld mit zu hoher Geschwindigkeit. Hierdurch geriet der Anhänger beim Ausfahren in Richtung Traunricht ins Schaukeln, kippte um und rutschte auf die Gegenfahrbahn.