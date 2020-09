Unter Drogen am Steuer Drogenschnelltest bei 30-jährigem Autofahrer reagiert positiv auf Methamphetamine

Am Montag, 21. September, gegen 13.30 Uhr, wurde in der Steinberger Straße in Schwandorf ein Pkw zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Nachdem der bereits amtsbekannte 30-Jährige aus Pfreimd drogentypische Anzeichen und Ausfallerscheinungen aufwies, wurde vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt.