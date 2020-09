9.500 Euro Schaden Unfall beim Abbiegen gebaut – drei Personen leicht verletzt

Ein 37-jähriger Schwandorfer befuhr am Montag, 21. September, gegen 16.45 Uhr, mit seinem VW Transporter die Staatsstraße 2145 von Schwandorf kommend in Richtung Steinberg am See. Auf Höhe von Irlach in Wackersdorf wollte er nach links in die Ortschaft abbiegen. In diesem Moment wurde er jedoch von einem 41-Jährigen aus Bodenwöhr mit seinem Mercedes Sprinter überholt.