Anzeige wegen Hehlerei Gestohlenes Fahrrad bei amtsbekannter 29-Jähriger aufgefunden

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montagabend, 21. Oktober, wurde eine Fahrradfahrerin in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sie nicht regelkonform am Verkehr teilnahm. Beim Abgleich der Rahmennummer des Fahrrades mit dem Fahndungsbestand stellten die Beamten dann fest, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war.