Unfallflucht Unbekannter beschädigt am Fahrbahnrand geparkten Pkw und haut einfach ab

Foto: 123rf.com

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Sonntag, 20. September, 13 Uhr, und Montag, 21. September, 12 Uhr, beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand in der Weiherstraße in Nabburg abgestellten Pkw dessen Fahrerseite.