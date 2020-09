Körperverletzung Mann schlägt Frau in Weiden – Hintergründe derzeit noch unklar

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 20. September, kurz vor 23 Uhr, bemerkte ein Zeuge in der Hochstraße in Weiden eine Frau, die laut aufschrie. Laut Zeuge schlug ein Mann ihr ins Gesicht und drückte sie zu Boden. Durch eine Streife konnte das 26-jährige Opfer im Bereich des Bahnhofes angetroffen werden.