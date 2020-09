Zeugen gesucht Offen stehende Haustüre – Dieb klaut fünf Stangen Zigaretten

Die Gelegenheit einer wegen Renovierungsarbeiten offen stehenden Haustüre in Marktredwitz hat ein bislang Unbekannter am Sonntag, 20. September, in den Mittagsstunden genutzt, um in ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus in der Bismarckstraße einzutreten und dort aus einem Schrank fünf Stangen Zigaretten zu stehlen.