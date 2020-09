Führerschein sichergestellt Berauschter Pkw-Fahrer mit 2,4 Promille und unter Drogeneinfluss fährt in Schlangenlinien durch Amberg

Zeugen meldeten am Sonntagabend, 20. September, der Polizei einen Schlangenlinien fahrenden Pkw in Amberg, der teilweise bis in die Gegenfahrbahn fuhr und zahlreiche andere Fahrzeugführer zu Ausweichmanövern zwang. Ein Zeuge fuhr dem Fahrzeug hinterher, bis es stoppte, und wartete, bis die Polizei eintraf.