Polizei ermittelt Unbekannter besetzt mit Schubkarre einen Parkplatz – geringer Schaden an Pkw entsteht

Foto: 123rf.com

In der Wolntzhofenerstraße in Amberg besetzte ein noch Unbekannter am Sonntagabend, 20. September, einen Parkplatz und stellte dazu einen Schubkarren in die Parkbucht. Auf dem Schubkarren lagen noch zwei Metallleisten, die in der Dunkelheit kaum zu sehen waren.