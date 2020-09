In der Innenstadt Hunde beißen 63-jährigen Schwandorfer

Foto: 123rf.com

Wie erst am Freitag, 18. September zur Anzeige gebracht wurde, war bereits am Mittwoch, 16. September, gegen 17.15 Uhr ein 63-jähriger Schwandorfer in der Innenstadt unterwegs. Dabei begegneten ihm zwei Mischlingshunden, die den Mann offenbar anlasslos bissen.