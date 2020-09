Aggressiv Betrunkener Autofahrer schlägt und würgt Fußgänger

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 20. September, gegen 3.30 Uhr, fuhr in Schwandorf in der Rothlindenstraße ein Fahrer eines BMW an drei Passanten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Einer der Fußgänger, ein 22-jähriger Schwandorfer, signalisierte dem Autofahrer, langsamer zu fahren.