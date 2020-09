Unfall in Hahnbach Verpuffung an der Feuerstelle – 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Samstagnachmittag, 19. September, kam es in Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach beim Betreiben einer Feuerstelle im Freien zu einer Stichflamme, durch die ein junger Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Verletzte wurde in eine Fachklinik eingeliefert.