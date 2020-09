Kontrolle auf der A9 Kleintransporter-Fahrer hatte 1,56 Promille

Am Freitagnachmittag, 18. September, hielt eine Streife der Verkehrspolizei Hof am Parkplatz Lipperts einen polnischen Kleintransporter an, der die A9 in Richtung Berlin befuhr.