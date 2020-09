Hinweise erbeten Unbekannter Dieb klaut E-Bike im Wert von über 3.000 Euro

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 16. September, gegen 8 Uhr, stellte ein 54-jähriger Mann sein E-Bike der Marke Trek in der Farbe grau-schwarz für nur kurze Zeit auf Höhe der Regensburger Straße 40 in Burglengenfeld ab.