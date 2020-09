Die Polizei ermittelt Diebin nutzt günstigen Moment und klaut Schmuck

Eine bislang unbekannte Täterin betrat am Donnerstagnachmittag, 17. September, 14.24 Uhr, ein Juweliergeschäft in der Ingolstädter Fußgängerzone. Dort begab sie sich zielstrebig zu einer offenen Auslage und nahm vier hochwertige Armbänder an sich.