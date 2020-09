Hinweise erbeten Vandalismus an ordnungsgemäß geparktem Pkw in Vilseck

Am Donnerstag, 17. September, im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 18 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter die komplette rechte Fahrzeugseite eines Pkws, der ordnungsgemäß in Vilseck in der Hohen Straße auf der dortigen Parkfläche abgestellt war.