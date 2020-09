Anzeige erstattet 30-Jähriger zeigt tätowierte SS-Runen an seinem Unterschenkel in der Öffentlichkeit

Aufmerksame Polizeibeamte entdeckten bei der Fußstreife im Schwandorfer Stadtpark am Donnerstagnachmittag , 17. September, einen 30-jährigen Schwandorfer, der in kurzen Hosen herumlief, was bis dahin nicht verwerflich wäre.