Körperverletzung Bei einem Streit Pfefferspray eingesetzt

Foto: Andrey N.Cherkasov/123rf.com

Am Mittwoch, 16. September, gegen 10.15 Uhr, kam es am Josef-Witt-Platz in Weiden bei der dortigen Unterführung zu einem Streit zwischen zwei Frauen und einem Mann.