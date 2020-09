Missgeschick 80-Jähriger kippt versehentlich Farbeimer um – als die Polizei anruft, wird er reumütig

Foto: 123rf.com

Auf dem Parkplatz eines Sonderposten-Markts in Amberg kippte ein 80-jähriger Kunde am Mittwochnachmittag, 16. September, versehentlich einen Farbeimer um. Die Farbe lief aus und hinterließ einen großen Fleck auf dem Asphalt. Statt die Farbe aber zu entfernen oder zumindest der Geschäftsleitung zu informieren, stieg der Senior in sein Auto und fuhr nach Hause.