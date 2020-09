Jetzt wird ermittelt 38-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss Unfall mit Sachschaden

Am Mittwochmorgen, 16. September, befuhr ein 36-jähriger aus dem Landkreis Hof mit seinem Audi die Leopoldstraße in Hof in Richtung Ernst-Reuter-Straße, als ein 38-jähriger Hofer mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt auf die Leopoldstraße fahren wollte.