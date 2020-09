Bei Teublitz Zu geringer Sicherheitsabstand auf der A9 löst Dominoeffekt aus

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 16. September, gegen 12.45 Uhr, kam es auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Norden kurz vor der derzeitigen Autobahnbaustelle bei Teublitz bereits im Bereich, in dem die Geschwindigkeit auf 100 km/h bzw. 80 km/h reduziert ist, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, die sich hintereinander auf der linken Fahrspur befanden.