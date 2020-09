Unfall bei Tröstau Kradfahrer stürzt nach Bremsmanöver und wird schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 16. September, um 15.10 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer aus Lichtenfels die Bundesstraße B303 von Bayreuth kommend in Richtung Wunsiedel. Auf Höhe des Silberhauses bei Tröstau kam ihm ein 72-jähriger Tröstauer mit seinem Pkw entgegen, der im Begriff war, nach links auf die Kreisstraße WUN10 in Richtung Nagel abzubiegen.