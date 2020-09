Betrug 43-Jähriger tankt für 65 Euro und zahlt offene Rechnung nicht

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 16. September, gegen 15.30 Uhr, kam es an der OMV-Tankstelle in Wackersdorf zu einem Tankbetrug. Der 43-jährige Fahrzeuglenker tankte im Wert von circa 65 Euro und verließ die Tankstelle, ohne seine offene Rechnung zu bezahlen.