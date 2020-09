14.000 Euro Schaden Auffahrunfall in Schwandorf – Geschädigte wird leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 16. September, gegen 7.45 Uhr, kam es in der Ettmannsdorfer Straße in Schwandorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 34-jährige Unfallverursacherin fuhr offensichtlich aus Unachtsamkeit auf die bremsende 24-jährige Geschädigte auf.