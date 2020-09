Polizei ermittelt Frau betrügt bei Kleidungsumtausch

Foto: Maridav/123rf.com

Aufgeflogen ist der Betrug einer 26-Jährigen aus Marktredwitz zum Nachteil eines Bekleidungsgeschäfts am Dienstagvormittag, 15. September, in Marktredwitz. Die junge Frau tauschte ohne Kassenzettel zunächst eine Hose um, was kulanterweise auch vom Personal genehmigt wurde.