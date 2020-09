Haftbefehl vollzogen 37-Jährige wird wegen Haftbefehl und Rauschgift an JVA übergeben

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 15. September, um 13.16 Uhr, wurde eine wegen Haftbefehls gesuchte 37-jährige Frau durch Zivilkräfte im Lärchenweg in Burglengenfeld angetroffen. Die Frau wurde in einem Pkw fahrend angehalten.