8.000 Euro Schaden Abbiegeunfall in Freudenberg – 46-Jährige leicht verletzt

Bei einem Abbiegeunfall auf der Staatsstraße 2238 in Freudenberg entstand am Montagvormittag, 14. September, circa 8.000 Euro Sachschaden.

Freudenberg. Ein 81-jähriger Ford-Fahrer war von Amberg kommend in Fahrtrichtung Hirschau unterwegs und wollte an der Immenstetter Kreuzung nach rechts in Richtung Raigering abbiegen, wobei er einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Mercedes übersah, dessen 46-jährige Fahrerin beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde.