Ladendiebstahl 33-Jähriger klaut Nahrungsmittel im Wert von 92 Euro

200 Euro Sicherheitsleistung für das Strafverfahren musste ein 33-jähriger tschechischer Staatsangehöriger aus dem 530 Kilometer entfernten Petrovice hinterlegen, nachdem er am Montagnachmittag, 14. September, in einem Verbrauchermarkt am Bergsteig n Amberg beim Diebstahl verschiedener Nahrungsmittel im Wert von 92 Euro ertappt worden war.