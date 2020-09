Die Polizei ermittelt Von Auto erfasst – 20-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen auf der Staatsstraße 2461 starb ein 20-jähriger Unfallbeteiligter im Laufe des Dienstags, 15. September, an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Hof. Am Samstag, gegen 4.40 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Hofer mit seinem Renault auf der Staatsstraße 2461 aus Hof kommend in Richtung Konradsreuth. Auf einer langen Gerade in einem Waldstück wollte der Mann ein anderes Fahrzeug überholen. Zur gleichen Zeit liefen zwei junge Männer, darunter der 20-Jährige aus dem Landkreis Hof, auf der linken Seite der Fahrbahn in der gleichen Richtung. Der Renault erfasste den 20-Jährigen aus dem Landkreis Hof beim Überholvorgang und schleuderte ihn in das Bankett. Der junge Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstütze ein Gutachter die Beamten der Polizeiinspektion Hof an der Unfallstelle. Am Renault entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Der 20-Jährige erlag am Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Inzwischen meldete sich der Zeuge, der vom 51-jährigen Autofahrer kurz vor dem Unfall überholt worden war, bei der Polizei. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Hof zum Unfallhergang laufen.

