Anzeige erstattet Erfolgreiche Fahndungsarbeit – kein Führerschein, ungültige Zulassung, verbotenes Pfefferspray

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Einen guten Fang machten in der Nacht vom Montag auf Dienstag, 14. auf 15. September, Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Hof in Gefrees. Den Streifenbeamten fiel gegen 5.30 Uhr in der Früh auf der Autobahn A9 ein Ford Galaxy auf, bei dem die hinteren Scheiben stark abgedunkelt waren. Sie entschlossen sich, den Van am Parkplatz Streitau zu kontrollieren.