Hinweise erbeten Unehrlicher Finder unterschlägt Geldbeutel

Am Montag, 14. September, um 8.15 Uhr, war eine 67-jährige Wunsiedlerin in einem Verbrauchermarkt in der Hofer Straße in Wunsiedel einkaufen. Hier ließ sie ihren Geldbeutel liegen, was sie eine Viertelstunde später bemerkte und wieder in die Filiale zurückkehrte.