Täterhinweise erbeten Einbruchsversuch in Fischerhütte in Wunsiedel misslingt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch, 6. und 9. September, versuchten bislang unbekannte Täter, in die Fischerhütte eines 52-jährigen Mannes in Tannenreuth in Wunsiedel einzudringen.