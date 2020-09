Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Fußgängerampeln

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in Laufe des Sonntags, 13. September, die Hornschuchstraße in Wunsiedel und bog dann nach rechts in die Jean-Paul-Straße ab. Dabei beschädigte er die Ampelschirme für Fußgänger in der Hornschuchstraße und bog die Fußgängerampel in der Jean-Paul-Straße komplett um.