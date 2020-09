Hausfriedensbruch Betrunkener pöbelt Gäste an und will Café nicht verlassen

Foto: 123rf.com

Der Wirt eines Cafés am Marktplatz in Oberviechtach verständigte am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr, die Polizei, da ein Mann in seinem Lokal die anwesenden Gäste anpöble und sein Café nicht verlassen wolle.