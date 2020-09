12.500 Euro Schaden Pkw-Fahrer und Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Oberviechtach schwer verletzt

Der Fahrer eines Opel aus Schönsee fuhr am Freitag, 11. September, um 16.40 Uhr, die Gemeindestraße von Nunzenried in Oberviechtach in Richtung Linder Bahnhof. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2159 Oberviechtach – Schönsee, wollte der Mann rechts, in Richtung Schönsee, abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer aus Ursensollen, der aus Richtung Oberviechtach kam und geradeaus weiterfahren wollte.