Nicht ansprechbar Radfahrer mit 2,32 Promille im Blut stürzt in Hof

Ein 52-Jähriger stürzte am Sonntag, 13. September, gegen 13 Uhr, in der Wunsiedler Straße in Hof mit seinem Fahrrad. Nachdem der Radfahrer nicht ansprechbar war, wurde er ins Sana-Klinikum Hof eingeliefert.