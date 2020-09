Anwohnerin ruft Polizei Unbekannter stellt verbotene Schlagfalle auf – Biber erleidet schwere Verletzungen

Foto: 123rf.com

Ein noch unbekannter Täter hatte in Moos in Kümmersbruck, am Rande eines Gewässers beim Wasserschloss, eine verbotene Schlagfalle aufgestellt. Ein Biber geriet mit der Vorderpfote in das heimtückische Gerät, zerquetschte sich seine Pfote und wurde durch die gezackten Eisen gefangen.