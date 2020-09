Hinweise erbeten 25 Eternitplatten und Bauschutt am Waldrand aufgefunden

In Ransbach in Hohenburg wurden an einem Waldstück 25 Eternitplatten sowie weiterer Bauschutt aufgefunden. Teile eines Lieferscheins einer tschechischen Firma konnten sichergestellt werden.