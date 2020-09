Kontrolle bei Waidhaus Mit verbotenen Softair-Waffen aus Tschechien eingereist – Waffenarsenal auf der A6 beschlagnahmt

Beamte der Waidhauser Bundespolizei und der Verkehrspolizei Weiden staunten am Sonntagabend, 13. September, bei verschiedenen Kontrollmaßnahmen auf der Autobahn A6 bei Waidhaus und Vohenstrauß nicht schlecht.

Waidhaus. Insgesamt neun Franzosen im Alter zwischen 20 und 41 Jahren reisten gegen 20 Uhr von Tschechien kommend nach Deutschland ein. In einem französischen Kastenwagen fanden die Bundespolizisten ein regelrechtes Arsenal an unerlaubten Softair-Waffen, die sie den sieben französischen Fahrzeuginsassen zuordnen konnten. Insgesamt 24 Waffen, davon elf Gewehre, vier Pistolen, vier Wurfgranaten, eine Flinte, ein Granatwerfer, ein Schussapparat, eine Maschinenpistole und ein Revolver brachten sie von einer militärischen Softair-Übung aus Tschechien mit. Zur gleichen Zeit kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Weiden einen weiteren französischen Kastenwagen, in dem zwei junge Männer (20 und 23 Jahre) drei Pistolen und drei Softair-Gewehre transportierten und von der gleichen militärischen Übung aus dem Nachbarland kamen. Obwohl die Geschossenergie der Waffen über 0,5 Joule, hatten sämtliche 30 Waffen keinerlei Prüfzeichen.

Nach entsprechender Anzeige gegen das Waffengesetz durften die insgesamt neun Franzosen in ihr Heimatland weiterreisen, die Asservatenkammer der Waidhauser Bundespolizei ist nun mehr als gefüllt.

Eine Softair-Waffe ist eine spezielle Druckluftwaffe die bei taktischen Geländespielen benutzt wird. Softair-Waffen verschießen mittels Federdruck, Gas oder eines elektromechanisch betriebenen Druckluftsystems Rundkugeln aus verschiedenen Materialien.