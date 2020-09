Weiterfahrt unterbunden 47-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss mit dem Auto und kommt in Kontrolle

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 12. September, gegen 2 Uhr, wurde in Mögendorf in Bruck ein 47-jähriger Italiener einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizei Schwandorf Alkoholgeruch festgestellt.