Fast zwei Promille 24-Jähriger geht am Schwandorfer Bahnhof seine Freundin an

Am Sonntag, 13. September, gegen 4.45 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofes in Schwandorf zu einer Körperverletzung durch einen 24-jährigen Amberger.

Schwandorf. Der junge Mann geriet mit seiner Freundin in Streit. Im Laufe des Streits packte der junge Mann seine Freundin an den Oberarmen, wodurch diese sichtbare Blutergüsse an beiden Oberarmen erlitt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte beim Täter einen Wert von fast zwei Promille.