Bei der Schwammerlsuche Aufgebrochenen Kondomautomaten im Wald gefunden

Am Freitag, 11. September, gegen 14 Uhr, teilte ein 59-jähriger Mann aus Neunburg vorm Wald telefonisch mit, dass er soeben einen aufgebrochenen Automaten im Wald beim Schwammerlsuchen gefunden hatte.

Neunburg vorm Wald. Der Herr führte die Streife der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald zum Fundort. Die Beamten stellten den aufgebrochenen Kondomautomaten sicher und verbrachten ihn zur Spurensicherung auf die Polizeiwache. Der Automatenaufsteller aus Deggendorf wurde fernmündlich kontaktiert und dieser teilte den Beamten mit, dass der Automat höchstwahrscheinlich im Ärztezentrum in Neunburg vorm Wald hing. Bei der Nachschau an besagter Örtlichkeit, wurde festgestellt, dass in der Nacht vom 10.auf den 11. September unbekannte Täter den Automaten von der Wand rissen und entwendeten. Laut dem Automatenaufsteller haben die Täter höchsten 100 Euro erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich wesentlich höher.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald unter der Rufnummer 09672/ 9202-0 entgegen.